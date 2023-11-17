0
0
72
НОВОСТИ

Рост ВВП России по итогам 2024 года может составить до 1,6% — Клепач

13:00 17.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВВП в России по итогам 2024 может вырасти до 1,6%. Об этом говорится в докладе, представленном главным экономистом ВЭБ.РФ Андреем Клепачем на пленарном заседании международной конференции «Российские регионы в фокусе перемен».

По данным доклада Клепача, рост ВВП в 2024 году составит 1,6%, в 2025 г. — 2,3%, в 2026 г. — 2%.

Ранее Клепач в ходе выступления на VII общероссийском форуме «Города России: новые рубежи» в Екатеринбурге сообщал, что рост ВВП по итогам 2023 года может составить 3,2-3,3%, реальные доходы населения могут вырасти на 5%.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:32 17.11.2023
БПЛА атаковал американскую военную базу на севере Ирака
0
24
13:20 17.11.2023
Зеленский заявил о возможной дестабилизации ситуации на Украине
0
64
13:05 17.11.2023
Силы ПВО уничтожили две воздушные цели в акватории Севастополя
0
84
12:32 17.11.2023
США должны прекратить вооружать Тайвань — МИД КНР
0
130
12:20 17.11.2023
В военное время нужны цензура и жесткие действия власти — Песков
0
150
12:05 17.11.2023
В Бурятии разрешили усыплять бездомных собак
0
164
12:00 17.11.2023
Силы РФ уничтожили пять лодок и скопление ВСУ у Крынок в Херсонской области
0
164
11:32 17.11.2023
Западу пора распрощаться с «магической верой» в поражение России на Украине — WSJ
0
254
11:20 17.11.2023
Любая другая страна была бы под санкциями за то, что делает Израиль в Газе — МИД Иордании
0
236
11:05 17.11.2023
Песков убежден, что следующий президент РФ должен быть «таким же», как Путин
0
251

Возврат к списку