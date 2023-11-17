Рост ВВП России по итогам 2024 года может составить до 1,6% — Клепач

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВВП в России по итогам 2024 может вырасти до 1,6%. Об этом говорится в докладе, представленном главным экономистом ВЭБ.РФ Андреем Клепачем на пленарном заседании международной конференции «Российские регионы в фокусе перемен».

По данным доклада Клепача, рост ВВП в 2024 году составит 1,6%, в 2025 г. — 2,3%, в 2026 г. — 2%.

Ранее Клепач в ходе выступления на VII общероссийском форуме «Города России: новые рубежи» в Екатеринбурге сообщал, что рост ВВП по итогам 2023 года может составить 3,2-3,3%, реальные доходы населения могут вырасти на 5%.