0
0
36
НОВОСТИ

Зеленский заявил о возможной дестабилизации ситуации на Украине

13:20 17.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский опасается, что в стране может готовиться новый «майдан» с целью смещения главы государства, при этом в попытках подобной дестабилизации он обвинил Россию. Об этом сообщает агентство Bloomberg по итогам встречи украинского лидера с представителями иностранной прессы.

«Такую информацию мы получаем от нашей разведки и наших партнеров», — сказал он.

Зеленский утверждает, что речь идет о некой операции «Майдан-3», которую якобы готовит Россия с целью осуществления переворота на Украине.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:32 17.11.2023
БПЛА атаковал американскую военную базу на севере Ирака
0
38
13:05 17.11.2023
Силы ПВО уничтожили две воздушные цели в акватории Севастополя
0
93
13:00 17.11.2023
Рост ВВП России по итогам 2024 года может составить до 1,6% — Клепач
0
96
12:32 17.11.2023
США должны прекратить вооружать Тайвань — МИД КНР
0
139
12:20 17.11.2023
В военное время нужны цензура и жесткие действия власти — Песков
0
158
12:05 17.11.2023
В Бурятии разрешили усыплять бездомных собак
0
168
12:00 17.11.2023
Силы РФ уничтожили пять лодок и скопление ВСУ у Крынок в Херсонской области
0
170
11:32 17.11.2023
Западу пора распрощаться с «магической верой» в поражение России на Украине — WSJ
0
258
11:20 17.11.2023
Любая другая страна была бы под санкциями за то, что делает Израиль в Газе — МИД Иордании
0
240
11:05 17.11.2023
Песков убежден, что следующий президент РФ должен быть «таким же», как Путин
0
255

Возврат к списку