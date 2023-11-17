Зеленский заявил о возможной дестабилизации ситуации на Украине

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский опасается, что в стране может готовиться новый «майдан» с целью смещения главы государства, при этом в попытках подобной дестабилизации он обвинил Россию. Об этом сообщает агентство Bloomberg по итогам встречи украинского лидера с представителями иностранной прессы.

«Такую информацию мы получаем от нашей разведки и наших партнеров», — сказал он.

Зеленский утверждает, что речь идет о некой операции «Майдан-3», которую якобы готовит Россия с целью осуществления переворота на Украине.