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НОВОСТИ

БПЛА атаковал американскую военную базу на севере Ирака

13:32 17.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Беспилотник нанес удар по авиабазе Аль-Харир, на которой располагаются американские и международные силы, на севере Ирака. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

Информации о причиненном ущербе пока не приводится. Ни одна организация пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.

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