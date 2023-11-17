БПЛА атаковал американскую военную базу на севере Ирака

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Беспилотник нанес удар по авиабазе Аль-Харир, на которой располагаются американские и международные силы, на севере Ирака. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

Информации о причиненном ущербе пока не приводится. Ни одна организация пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.