Глобальный Юг должен добиться самообеспеченности и создать надежные цепочки поставок — МИД Индии
14:00 17.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны глобального Юга должны добиваться самообеспеченности в том числе в производстве товаров первой необходимости и построить надежные цепочки поставок. Об этом заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар на открытии сессии глав и представителей МИД в ходе саммита «Голос глобального Юга», который проходит в Нью-Дели в формате онлайн.
«Нам [глобальному Югу] необходимо работать в направлении самообеспеченности, чтобы смягчить нашу уязвимость. Период COVID является суровым напоминанием об опасности зависимости от предметов первой необходимости в отдаленных географических регионах. Нам необходимо не только демократизировать и диверсифицировать производство, но и построить устойчивые и надежные цепочки поставок, а также продвигать местные решения», — сказал Джайшанкар.
Он добавил, что саммит «Голос глобального Юга» может оказать огромное влияние, «усиливая индивидуальные голоса и отражая общий интерес к формирующемуся мировому порядку».
«Только тогда глобальный Юг сможет обеспечить свое будущее», — подчеркнул глава МИД Индии.
НОВОСТИ
- 15:12 17.11.2023
- Россия вступает в Международный институт центральноазиатских исследований
- 15:00 17.11.2023
- Способность США оказывать давление на Китай и Россию снижается — эксперт
- 14:42 17.11.2023
- В Белгороде планируют готовить ИТ-специалистов в «Школе 21»
- 14:32 17.11.2023
- Пункт управления ВСУ с командным составом нескольких бригад уничтожен под Донецком — Гагин
- 14:12 17.11.2023
- Молдавия перестанет быть членом МПА СНГ с 8 февраля — Матвиенко
- 13:32 17.11.2023
- БПЛА атаковал американскую военную базу на севере Ирака
- 13:20 17.11.2023
- Зеленский заявил о возможной дестабилизации ситуации на Украине
- 13:05 17.11.2023
- Силы ПВО уничтожили две воздушные цели в акватории Севастополя
- 13:00 17.11.2023
- Рост ВВП России по итогам 2024 года может составить до 1,6% — Клепач
- 12:32 17.11.2023
- США должны прекратить вооружать Тайвань — МИД КНР
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать