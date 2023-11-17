Глобальный Юг должен добиться самообеспеченности и создать надежные цепочки поставок — МИД Индии

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны глобального Юга должны добиваться самообеспеченности в том числе в производстве товаров первой необходимости и построить надежные цепочки поставок. Об этом заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар на открытии сессии глав и представителей МИД в ходе саммита «Голос глобального Юга», который проходит в Нью-Дели в формате онлайн.

«Нам [глобальному Югу] необходимо работать в направлении самообеспеченности, чтобы смягчить нашу уязвимость. Период COVID является суровым напоминанием об опасности зависимости от предметов первой необходимости в отдаленных географических регионах. Нам необходимо не только демократизировать и диверсифицировать производство, но и построить устойчивые и надежные цепочки поставок, а также продвигать местные решения», — сказал Джайшанкар.

Он добавил, что саммит «Голос глобального Юга» может оказать огромное влияние, «усиливая индивидуальные голоса и отражая общий интерес к формирующемуся мировому порядку».

«Только тогда глобальный Юг сможет обеспечить свое будущее», — подчеркнул глава МИД Индии.