В Белгороде планируют готовить ИТ-специалистов в «Школе 21»

14:42

Фото пресс-службы Сбера



Президент, председатель правления Сбербанкаи губернатор Белгородской областиподписали соглашение о сотрудничестве в сфере информационных технологий.

Стороны договорились о подготовке на территории региона высококвалифицированных ИТ-специалистов, необходимых для развития экономики Белгородской области.

В планах – создание в области кампуса «Школы 21» от Сбера, которая готовит специалистов по ИТ-технологиям мирового уровня – программистов, ML-инженеров, инженеров по разработке, менеджеров ИТ-проектов, аналитиков, junior-, middle- и senior-разработчиков. Также достигнута договоренность о внедрении цифровых технологий, платформенных решений и других современных методов обучения на территории Белгородской области, а также обмене лучшими практиками и экспертизой в сфере подготовки ИТ-кадров.

«У нас давние партнерские отношения с руководством Белгородской области. Территория сегодня находится на передовых рубежах, а ее жители проявляют стойкость и мужество. И я рад, что именно здесь мы в очень короткие сроки реализуем такой важный проект, – отметил Герман Греф. – Подписанное соглашение создаст условия для подготовки в области высококвалифицированных специалистов в сфере ИТ, что важно и с точки зрения диверсификации бизнеса и в целом позитивно скажется на развитии и цифровизации региона. ИТ-профессионалы в наше время необходимы предприятиям всех отраслей экономики, без них невозможно устойчивое развитие любого региона России и страны в целом. И сейчас мы наращиваем планы и делаем вещи, которые будут определять наше будущее в ближайшие десять-двадцать лет. Я благодарю коллег и партнеров за участие в нашем общем проекте. Уверен совместно мы достигнем больших результатов».

«Спасибо за помощь, потому что действительно она очень важна нам. Оперативная обстановка достаточно сложная, но, как я и докладывал нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, какая бы сложная оперативная установка не была, наша задача – не терять темпы развития региона, – рассказал Вячеслав Гладков. – И вопросы образования, вопросы развития IТ-образования, как и для любого региона, очень большое имеют значение. Я очень рад, что в экономике региона много компаний, у которых есть в штате 200-300 программистов. Мы даем другой уровень возможностей нашим детям. Я надеюсь, они это видят. Я уверен, что в начале следующего года мы вместе откроем школу, увидим, какое большое количество жителей нашей области и соседних регионов придут к нам учиться. А мы вместе им эту возможность дадим».

В «Школе 21» каждый желающий старше 18 лет может получить сильные навыки и знания в сфере ИТ, а также востребованную профессию. Поступление в школу не зависит от предыдущих знаний, опыта работы, умения программировать и наличия дипломов. Для более чем 50% человек участие в проекте – это первый опыт программирования. В школе участники получают необходимые практические знания, а также прокачивают «мягкие навыки», которые так необходимы современному специалисту.

Обучение проходит на отечественной цифровой образовательной платформе, разработанной Сбером, с гибким и постоянно развивающимся контентом, ориентированным на актуальные потребности рынка. Один из плюсов обучения – обязательная трехмесячная стажировка в ИТ-компании, которая заканчивается трудоустройством участников.

Сегодня проект активно масштабируется по всей стране. В шести кампусах «Школы 21» в России учится более 4100 человек из 70 регионов нашей страны. На сегодняшний день все выпускники и участники обучения, достигшие этапа стажировки трудоустроены в крупнейших российских ИТ-компаниях и стартапах страны. Запланировано открытие кампусов еще в 16 городах страны.