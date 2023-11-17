Способность США оказывать давление на Китай и Россию снижается — эксперт

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США теряют способность оказывать значительное давление на Россию и Китай из-за того, что сами находятся в затруднительном положении. Такое мнение высказал заместитель директора Института по изучению России при университете Цинхуа У Дахуэй, выступивший на последней сессии российско-китайской научной конференции, организованной в Шанхае Международным дискуссионным клубом «Валдай» и Восточно-китайским педагогическим университетом (ВКПУ).

«Итак, мы видим, что Соединенные Штаты сейчас находятся в затруднительном положении, а это означает, что США фактически могут оказывать все меньшее и меньшее давление на Китай и Россию», — сказал эксперт, уточнив, что сложности для Вашингтона связаны, в частности, как с ситуацией на Украине, так и с конфликтом на Ближнем Востоке.

Ученый напомнил, что за первый год конфликта на Украине США ввели против России свыше 14 тыс. различных санкций, однако разрушить российскую экономику не удалось, свидетельством этого являются прогнозы по росту ВВП в текущем году на уровне 2,8%. Однако, отметил он, наметилась девальвация валюты, что в какой-то степени стало следствием перегрева в российской экономике.

«Таким образом, неосознанно российская экономика полностью трансформировалась. Неосознанно Китай также выдержал множество санкций со стороны США. Если санкции продолжатся, то это будет бессмысленно», — полагает эксперт.