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НОВОСТИ

Россия вступает в Международный институт центральноазиатских исследований

15:12 17.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ приняло решение о вступлении России в Международный институт центральноазиатских исследований (МИЦАИ). Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Мне особенно приятно на площадке форума объявить о том, что правительством РФ принято решение о вступлении России в Международный институт центральноазиатских исследований (МИЦАИ) — крупнейшую межгосударственную организацию, специализирующуюся на вопросах историко-культурного развития Центральной Азии», — сказала она в ходе Санкт-Петербургского международного культурного форума — Форума объединенных культур.

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