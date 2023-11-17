Россия вступает в Международный институт центральноазиатских исследований

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ приняло решение о вступлении России в Международный институт центральноазиатских исследований (МИЦАИ). Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Мне особенно приятно на площадке форума объявить о том, что правительством РФ принято решение о вступлении России в Международный институт центральноазиатских исследований (МИЦАИ) — крупнейшую межгосударственную организацию, специализирующуюся на вопросах историко-культурного развития Центральной Азии», — сказала она в ходе Санкт-Петербургского международного культурного форума — Форума объединенных культур.