Армения станет членом МУС с 1 февраля 2024 года
15:32 17.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Армения официально передала документы, подтверждающие ратификацию Римского статута, и станет полноправным членом Международного уголовного суда (МУС) 1 февраля 2024 года. Об этом говорится в заявлении инстанции.
«Армения станет 124-м государством-участником и 19-й страной из восточноевропейской группы», — отметили в суде.
Кроме того, в МУС информировали, что армянская сторона передала документы, подтверждающие, что «Армения задним числом принимает юрисдикцию суда с 10 мая 2021 года».
Ранее в Москве присоединение Армении к Римскому статуту назвали абсолютно недружественным шагом. Как заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин, МУС, выдавший некоторое время назад ордера на арест представителей высшего российского руководства, не имеет ничего общего с правосудием, это политизированная структура, выполняющая заказы по уголовному преследованию неугодных западу фигур. При этом Галузин подчеркнул, что эти ордера «абсолютно юридически ничтожны».
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