Около 20 тыс. мужчин сбежали с Украины после начала мобилизации — BBC
16:00 17.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Примерно 20 тыс. украинских мужчин, призванных на военную службу в ходе мобилизации, сбежали из страны. Об этом сообщила британская вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на данные незаконных пересечений границ Украины с соседними государствами — Венгрией, Молдавией, Польшей, Румынией и Словакией — в период с февраля 2022 года по 31 августа этого года.
Отмечается, что еще 21 тыс. украинских мужчин также пытались покинуть страну, но были задержаны силовыми службами. Из них 14 тыс. человек намеревались пересечь границу пешком или вплавь, а остальные рассчитывали выехать с Украины с помощью поддельных документов, якобы подтверждающих наличие серьезного заболевания.
НОВОСТИ
- 16:40 17.11.2023
- Эксперты HR-платформы «Пульс» от Сбера обучают студентов ВШЭ говорить с бизнесом на языке данных
- 16:37 17.11.2023
- Сбер интегрировал функционал сервиса GigaChat в платформу по автоматизации бизнес-процессов SaluteRPA
- 16:32 17.11.2023
- Медведев пошутил, что план Москвы по «Майдану-3» раскрыт, и его придется менять
- 16:12 17.11.2023
- Зеленский признал, что без помощи Запада украинские войска будут отступать
- 15:32 17.11.2023
- Армения станет членом МУС с 1 февраля 2024 года
- 15:12 17.11.2023
- Россия вступает в Международный институт центральноазиатских исследований
- 15:00 17.11.2023
- Способность США оказывать давление на Китай и Россию снижается — эксперт
- 14:42 17.11.2023
- В Белгороде планируют готовить ИТ-специалистов в «Школе 21»
- 14:32 17.11.2023
- Пункт управления ВСУ с командным составом нескольких бригад уничтожен под Донецком — Гагин
- 14:12 17.11.2023
- Молдавия перестанет быть членом МПА СНГ с 8 февраля — Матвиенко
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать