Около 20 тыс. мужчин сбежали с Украины после начала мобилизации — BBC

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Примерно 20 тыс. украинских мужчин, призванных на военную службу в ходе мобилизации, сбежали из страны. Об этом сообщила британская вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на данные незаконных пересечений границ Украины с соседними государствами — Венгрией, Молдавией, Польшей, Румынией и Словакией — в период с февраля 2022 года по 31 августа этого года.

Отмечается, что еще 21 тыс. украинских мужчин также пытались покинуть страну, но были задержаны силовыми службами. Из них 14 тыс. человек намеревались пересечь границу пешком или вплавь, а остальные рассчитывали выехать с Украины с помощью поддельных документов, якобы подтверждающих наличие серьезного заболевания.