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Зеленский признал, что без помощи Запада украинские войска будут отступать

16:12 17.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что украинской армии придется отступить, если западные союзники перестанут оказывать помощь Киеву.

«Сейчас я сосредоточен на том, чтобы получать помощь от Запада. Их [западных стран] фокус смещается из-за ситуации на Ближнем Востоке <…> Без [их] поддержки мы будем отступать», — сказал Зеленский на встрече с представителями иностранных СМИ. Слова украинского лидера приводит агентство Bloomberg.

Он отметил, что из-за смещения акцентов, которое произошло после обострения на Ближнем Востоке, Украина, в частности, стала получать меньше 155-миллиметровых снарядов. «Поставки для нас сократились», — признал Зеленский.

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