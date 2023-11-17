Медведев пошутил, что план Москвы по «Майдану-3» раскрыт, и его придется менять
16:32 17.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сыронизировал над утверждениями о том, что Москва якобы готовит на Украине «Майдан-3». Политик в шутку посетовал, что теперь план раскрыт, и его придется менять.
«Глава Бандеростана сообщил, что Россия готовит в Киеве операцию „Майдан-3“ по его смещению. Черт… Спутал все карты. Засветил план. А то уже все было готово: и нужные люди, и тонны оружия, и российские пранкеры звонили быстроногой бабке Нуланд, чтобы готовила пирожки для майданщиков. Придется скорректировать оперативную заготовку», — с иронией пожаловался он на своей странице «ВКонтакте», комментируя заявления лидера Украины Владимира Зеленского.
При этом Медведев обратил внимание, что, судя по формулировкам, и сам Киев считает предыдущие «Майданы» госпереворотами. «Что примечательно, само название хитрого плана москалей „Майдан-3“ означает признание Киева, что и первые два майдана были не чем иным, как государственными переворотами. А разговоры про легитимную волю народа — словесная пурга», — подчеркнул он.
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