Сбер интегрировал функционал сервиса GigaChat в платформу по автоматизации бизнес-процессов SaluteRPA
16:37 17.11.2023
Разработчики платформы SaluteRPA от Сбера представили новый набор компонентов взаимодействия с нейросетевой моделью GigaChat, интегрированной посредством программного интерфейса GigaChat API, для роботизации бизнес-процессов. Такой набор упрощает создание и настройку сценариев роботизации, в результате компании могут использовать возможности GigaChat в своей деятельности.
Компоненты работы с GigaChat упрощают создание программных роботов с искусственным интеллектом. Это позволяет решать задачи, связанные с обработкой текста, принятием решений и генерацией ответов, значительно повышая уровень автоматизации процессов.
Платформа SaluteRPA — эффективный инструмент роботизации бизнес-процессов компании. Она характеризуется высокой производительностью, надежностью и соответствует самым высоким требованиям кибербезопасности. Команда Сбера предоставляет инструменты для бесшовной миграции на SaluteRPA с иностранных решений с сохранением исходных сценариев и без потери функциональности. Специалисты могут провести проект от начала до конца (end-to-end), начиная с анализа бизнес-процессов и заканчивая внедрением решений в промышленную эксплуатацию с последующим сопровождением.
SaluteRPA входит в реестр отечественного программного обеспечения (ПО), отвечает всем регуляторным требованиям и доступен для использования госкомпаниям.
GigaChat API – программный интерфейс доступа к GigaChat для бизнеса. С его помощью компании могут использовать сервис для собственных решений и оптимизации процессов.
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