РФ поставит в Африку безвозмездно до 200 тыс. тонн пшеницы до конца 2023 г. — Минсельхоз

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия поставит в Африку на безвозмездной основе до конца 2023 года до 200 тысяч тонн российской пшеницы. Об этом сообщил журналистам глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев в рамках посещения экспозиции Минсельхоза России «Есть своё!» на Международной выставке-форуме «Россия».

«В общей сложности в Африку на безвозмездной основе будет направлено до 200 тысяч тонн российской пшеницы», — сказал Патрушев.