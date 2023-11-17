РФ поставит в Африку безвозмездно до 200 тыс. тонн пшеницы до конца 2023 г. — Минсельхоз
17:00 17.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия поставит в Африку на безвозмездной основе до конца 2023 года до 200 тысяч тонн российской пшеницы. Об этом сообщил журналистам глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев в рамках посещения экспозиции Минсельхоза России «Есть своё!» на Международной выставке-форуме «Россия».
«В общей сложности в Африку на безвозмездной основе будет направлено до 200 тысяч тонн российской пшеницы», — сказал Патрушев.
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