ЮАР против дискриминации российских спортсменов — министр

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ЮАР выступает против дискриминации российских спортсменов, так как спорт должен объединять, а не быть политическим инструментом. Об этом заявил ТАСС министр спорта, искусства и культуры ЮАР Зизи Кодва на полях Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге.

«Спорт должен объединять. Мы против [дискриминации спортсменов РФ]. Он не должен становиться инструментом политических баталий», — сказал министр, отвечая на вопрос об отношении к дискриминации российских спортсменов.