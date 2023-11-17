Претензия отдельных сил на исключительность — причина напряженности в мире, заявил Путин

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Одна из причин нынешней напряженности в мире — претензия отдельных сил на исключительность, в том числе культурную исключительность. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме — Форуме объединенных культур.

«Среди главных причин нынешней напряженности в мире — именно претензия отдельных сил на исключительность, в том числе и культурную исключительность, их пренебрежение к другим обычаям, духовным ценностям, стремление подвергнуть всех и вся унификации, причем по собственному шаблону, который они считают самым лучшим и самым универсальным», — сказал глава государства.