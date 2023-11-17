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В WADA высказали обеспокоенность в связи с проведением в России Игр дружбы

20:40 17.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обеспокоено проведением в России Игр дружбы в 2024 году. Об этом во время заседания совета учредителей WADA заявил генеральный директор организации Оливье Ниггли.

«Мы не знакомы со всеми деталями, но считаем важным обратить внимание на то, что эти соревнования вызывают обеспокоенность с точки зрения антидопинговой системы, которая возникает как со стороны государств, так и со стороны спортивного сообщества», — сказал Ниггли.

Ранее Международный олимпийский комитет отправил письмо в национальные олимпийские комитеты, в котором рекомендовал им отказаться от участия в Играх дружбы. Соревнования должны пройти в сентябре 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

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