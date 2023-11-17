Азербайджан должен обеспечить безопасность армян в Нагорном Карабахе — суд ООН
21:20 17.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Международный суд ООН постановил, что Азербайджан должен обеспечить безопасность всех людей, в том числе армян, в Нагорном Карабахе. Соответствующее решение огласила на слушаниях председатель инстанции Джоан Донохью.
Азербайджан должен гарантировать, «что в отношении людей, которые остались в Нагорном Карабахе после 19 сентября или вернулись в Нагорный Карабах и хотят там остаться, не используют силу или не запугивают их», отметила она, зачитывая решение.
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