Авиация ЧФ уничтожила семь безэкипажных катеров и катер с десантом ВСУ у Крыма
22:00 17.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Морская авиация Черноморского флота обнаружила и уничтожила семь безэкипажных катеров и катер с десантом Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Крыма, сообщили в Минобороны России.
«17 ноября в ходе воздушного патрулирования в юго-западной части акватории Черного моря были обнаружены следовавшие в направлении Крымского полуострова семь безэкипажных катеров и быстроходный катер типа Willard с десантной группой ВСУ. Все обнаруженные цели были уничтожены из штатного вооружения морской авиации Черноморского флота», — сообщили там.
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