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В Грозном официально открыли филиал МГУ

22:40 17.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Филиал Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова официально открыли в Грозном. В торжественной церемонии приняли участие глава региона Рамзан Кадыров, вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко, полпред в СКФО Юрий Чайка и ректор МГУ Виктор Садовничий.

«Сегодня для нашей молодежи открывается возможность учиться в лучшем университете страны, не выезжая за пределы родного края. Уверен, что студенты филиала МГУ получат достойное, качественное образование, станут полезными не только для республики, но и для всей нашей большой страны», — отметил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем выступлении.

Первый прием филиал осуществил по программам бакалавриата «менеджмент», «юриспруденция», а также «прикладная математика и информатика». В следующем году вуз планирует принимать студентов на обучение фармации и биотехнологиям.

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