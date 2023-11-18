Украина и Ближний Восток не упоминаются в декларации саммита АТЭС в Сан-Франциско

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация на Украине, а также обострение палестино-израильского конфликта не упоминаются в итоговой декларации саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско. Это следует из текста обнародованного документа.

«Здесь, в Сан-Франциско, мы подчеркнули, что эффективная политика требует прежде всего реагирования на интересы всех наших людей и экономик», — говорится в тексте декларации.