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В WADA пригрозили санкциями иностранным спортсменам за участие в Играх дружбы

08:40 18.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может применить санкции к иностранным спортсменам, которые примут участие в Играх дружбы. Об этом на пресс-конференции заявил глава WADA Витольд Банька.

«Возможное участие в этом соревновании тех, кто является подписантом кодекса WADA, может повлечь определенные последствия», — сказал он.

Ранее Международный олимпийский комитет отправил письмо в национальные олимпийские комитеты, в котором рекомендовал им отказаться от участия в Играх дружбы.

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