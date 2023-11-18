Стратегический ракетный комплекс «Сармат» поставлен на опытно-боевое дежурство — источник
08:50 18.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новейший стратегический ракетный комплекс шахтного базирования «Сармат» с одноименной тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) поставлен на опытно-боевое дежурство. Об этом ТАСС сообщил источник в ракетно-космической отрасли.
«Постановка „Сармата“ на опытно-боевое дежурство в Ужурском соединении Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) осуществлена параллельно с проводимыми летно-конструкторскими испытаниями изделия», — сказал он.
ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.
РС-28 «Сармат» — российский перспективный ракетный комплекс шахтного базирования с тяжелой жидкостной орбитальной МБР. Разрабатывался с 2000-х годов специалистами АО «Государственный ракетный центр им. В. П. Макеева» (Миасс, Челябинская область). Серийно производится на Красноярском машиностроительном заводе.
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