Стратегический ракетный комплекс «Сармат» поставлен на опытно-боевое дежурство — источник

08:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новейший стратегический ракетный комплекс шахтного базирования «Сармат» с одноименной тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) поставлен на опытно-боевое дежурство. Об этом ТАСС сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«Постановка „Сармата“ на опытно-боевое дежурство в Ужурском соединении Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) осуществлена параллельно с проводимыми летно-конструкторскими испытаниями изделия», — сказал он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

РС-28 «Сармат» — российский перспективный ракетный комплекс шахтного базирования с тяжелой жидкостной орбитальной МБР. Разрабатывался с 2000-х годов специалистами АО «Государственный ракетный центр им. В. П. Макеева» (Миасс, Челябинская область). Серийно производится на Красноярском машиностроительном заводе.