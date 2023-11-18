0
0
104
НОВОСТИ

Стратегический ракетный комплекс «Сармат» поставлен на опытно-боевое дежурство — источник

08:50 18.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новейший стратегический ракетный комплекс шахтного базирования «Сармат» с одноименной тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) поставлен на опытно-боевое дежурство. Об этом ТАСС сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«Постановка „Сармата“ на опытно-боевое дежурство в Ужурском соединении Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) осуществлена параллельно с проводимыми летно-конструкторскими испытаниями изделия», — сказал он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

РС-28 «Сармат» — российский перспективный ракетный комплекс шахтного базирования с тяжелой жидкостной орбитальной МБР. Разрабатывался с 2000-х годов специалистами АО «Государственный ракетный центр им. В. П. Макеева» (Миасс, Челябинская область). Серийно производится на Красноярском машиностроительном заводе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:00 18.11.2023
Лукашенко пожелал Латвии укреплять государственность, но не ценой отношений с соседями
0
75
08:40 18.11.2023
В WADA пригрозили санкциями иностранным спортсменам за участие в Играх дружбы
0
125
08:30 18.11.2023
Украина и Ближний Восток не упоминаются в декларации саммита АТЭС в Сан-Франциско
0
132
23:07 17.11.2023
Китайские студенты провели показательную тренировку по самбо в павильоне «Роснефти» на ВДНХ
0
591
22:40 17.11.2023
В Грозном официально открыли филиал МГУ
0
594
22:00 17.11.2023
Авиация ЧФ уничтожила семь безэкипажных катеров и катер с десантом ВСУ у Крыма
0
705
21:20 17.11.2023
Азербайджан должен обеспечить безопасность армян в Нагорном Карабахе — суд ООН
0
714
20:40 17.11.2023
В WADA высказали обеспокоенность в связи с проведением в России Игр дружбы
0
771
20:00 17.11.2023
Правительство РФ отменило временный запрет на экспорт бензина
0
762
19:20 17.11.2023
Представители ЛГБТ — тоже часть общества и имеют право выигрывать в конкурсах — Путин
0
745

Возврат к списку