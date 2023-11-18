Лукашенко пожелал Латвии укреплять государственность, но не ценой отношений с соседями

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Латвии с 105-й годовщиной провозглашения Латвийской Республики, пожелав иметь возможность укреплять государственность не ценой отношений с соседями. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

«Искренне желаю латвийскому народу мира, перспектив и возможностей для укрепления государственности не ценой отношений со своими соседями», — подчеркнул Лукашенко в поздравлении.

Он отметил, что Белоруссия без колебаний открыла для жителей Латвии возможность безвизового въезда в страну и что ею воспользовались десятки тысяч человек. «Таким образом Минск поддержал гуманитарные и деловые контакты, придал дополнительную ценность соседству, которое нельзя разрушить», — подчеркнул Лукашенко.

Латвия ввела и расширяет санкции против Минска. В мае 2021 года Белоруссия выслала посла Латвии и других сотрудников посольства этой страны из-за инцидента, связанного с государственным флагом республики в Риге, когда он был заменен флагом оппозиции. В ответ на это Латвия приняла аналогичные меры.