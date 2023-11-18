0
0
75
НОВОСТИ

Лукашенко пожелал Латвии укреплять государственность, но не ценой отношений с соседями

09:00 18.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Латвии с 105-й годовщиной провозглашения Латвийской Республики, пожелав иметь возможность укреплять государственность не ценой отношений с соседями. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

«Искренне желаю латвийскому народу мира, перспектив и возможностей для укрепления государственности не ценой отношений со своими соседями», — подчеркнул Лукашенко в поздравлении.

Он отметил, что Белоруссия без колебаний открыла для жителей Латвии возможность безвизового въезда в страну и что ею воспользовались десятки тысяч человек. «Таким образом Минск поддержал гуманитарные и деловые контакты, придал дополнительную ценность соседству, которое нельзя разрушить», — подчеркнул Лукашенко.

Латвия ввела и расширяет санкции против Минска. В мае 2021 года Белоруссия выслала посла Латвии и других сотрудников посольства этой страны из-за инцидента, связанного с государственным флагом республики в Риге, когда он был заменен флагом оппозиции. В ответ на это Латвия приняла аналогичные меры.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:30 18.11.2023
МВД России объявило в розыск бывшего замминистра финансов РФ Сергея Алексашенко*
0
28
08:50 18.11.2023
Стратегический ракетный комплекс «Сармат» поставлен на опытно-боевое дежурство — источник
0
121
08:40 18.11.2023
В WADA пригрозили санкциями иностранным спортсменам за участие в Играх дружбы
0
140
08:30 18.11.2023
Украина и Ближний Восток не упоминаются в декларации саммита АТЭС в Сан-Франциско
0
145
23:07 17.11.2023
Китайские студенты провели показательную тренировку по самбо в павильоне «Роснефти» на ВДНХ
0
597
22:40 17.11.2023
В Грозном официально открыли филиал МГУ
0
601
22:00 17.11.2023
Авиация ЧФ уничтожила семь безэкипажных катеров и катер с десантом ВСУ у Крыма
0
709
21:20 17.11.2023
Азербайджан должен обеспечить безопасность армян в Нагорном Карабахе — суд ООН
0
720
20:40 17.11.2023
В WADA высказали обеспокоенность в связи с проведением в России Игр дружбы
0
778
20:00 17.11.2023
Правительство РФ отменило временный запрет на экспорт бензина
0
769

Возврат к списку