Лукашенко пожелал Латвии укреплять государственность, но не ценой отношений с соседями
09:00 18.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Латвии с 105-й годовщиной провозглашения Латвийской Республики, пожелав иметь возможность укреплять государственность не ценой отношений с соседями. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
«Искренне желаю латвийскому народу мира, перспектив и возможностей для укрепления государственности не ценой отношений со своими соседями», — подчеркнул Лукашенко в поздравлении.
Он отметил, что Белоруссия без колебаний открыла для жителей Латвии возможность безвизового въезда в страну и что ею воспользовались десятки тысяч человек. «Таким образом Минск поддержал гуманитарные и деловые контакты, придал дополнительную ценность соседству, которое нельзя разрушить», — подчеркнул Лукашенко.
Латвия ввела и расширяет санкции против Минска. В мае 2021 года Белоруссия выслала посла Латвии и других сотрудников посольства этой страны из-за инцидента, связанного с государственным флагом республики в Риге, когда он был заменен флагом оппозиции. В ответ на это Латвия приняла аналогичные меры.
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