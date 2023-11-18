МВД России объявило в розыск бывшего замминистра финансов РФ Сергея Алексашенко*

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший замминистра финансов РФ и первый заместитель председателя Центрообанка РФ Сергей Алексашенко* (признан иноагентом) объявлен в розыск по уголовной статье. Это следует из базы розыска МВД России.

«Алексашенко Сергей Владимирович разыскивается по статье УК», — сказано в базе. По какой именно статье разыскивается Алексашенко в базе не указано.