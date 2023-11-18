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НОВОСТИ

Израиль не стал менять перемирие на заложников

10:00 18.11.2023 Источник: РБК

Израиль отклонил предложение исламистского движения ХАМАС о нескольких днях перемирия в обмен на освобождение 50 заложников, которое группировка передала выступающему посредником в переговорах Катару, сообщили Yediot Achronot и Channel 12. Израильская сторона направила официальный ответ на это предложение Катару.

Решение приняли во время ночного заседания военного кабинета министров, уточняет Yediot Achronot. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласился с позицией министра обороны Йоава Галанта, которую поддержали начальник штаба израильской армии Герци Халеви и глава службы безопасности Ронен Бар. В конечном счете министры решили, что усиление военного давления на ХАМАС повысит шансы на заключение сделки.  РБК

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