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НОВОСТИ

ПВО сбила беспилотник в Брянской области

10:30 18.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Унечским районом Брянской области украинский беспилотник, пострадавших нет. Об этом написал в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

«Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. Над Унечским районом сбит беспилотный летательный аппарат. Пострадавших и разрушений нет», — написал он.

Богомаз добавил, что на месте работают оперативные службы.

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