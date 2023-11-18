ПВО сбила беспилотник в Брянской области
10:30 18.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Унечским районом Брянской области украинский беспилотник, пострадавших нет. Об этом написал в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.
«Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. Над Унечским районом сбит беспилотный летательный аппарат. Пострадавших и разрушений нет», — написал он.
Богомаз добавил, что на месте работают оперативные службы.
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