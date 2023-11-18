Корабль НОАК применил гидролокатор против австралийских водолазов — вице-премьер Австралии

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Австралии обвинили Китай в непрофессиональном и безответственном поведении на море после опасного сближения военных кораблей двух стран и использования китайским эсминцем своего гидролокатора против австралийских водолазов. Об этом сообщил вице-премьер страны Ричард Марлз.

«Правительство Австралии сообщило властям Китая о своей серьезной обеспокоенности из-за небезопасного и непрофессионального поведения [экипажа] эсминца Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в отношении австралийского военного корабля HMAS Toowoomba. Австралия на протяжении десятилетий наблюдает за морским пространством в регионе в соответствии с международным правом <…> и ожидает, что все страны, включая Китай, будут управлять своими вооруженными силами профессионально и безопасно», — указал Марлз.

Как уточнил вице-премьер, инцидент произошел 14 ноября 2023 года в международных водах в исключительной экономической зоне Японии. «HMAS Toowoomba остановился для очистки винтов от рыболовных сетей, <…> предупредив о своем намерении по обычным каналам. Однако, во время проведения водолазных работ к нему приблизился эсминец НОАК, <…> который, как позднее выяснилось, использовал бортовой гидролокатор для создания помех австралийским дайверам и вынудил их выйти из воды», — сообщил он.

Также Марлз отметил, что в результате действий экипажа китайского эсминца «австралийские дайверы получили незначительные травмы, вызванные воздействием гидроакустических импульсов».

В 2022 году власти Австралии уже выступали с обвинениями в адрес китайских военных, заявляя, что в феврале корабль ВМС КНР навел лазерный луч на многоцелевой самолет австралийских ВВС P-8A Poseidon, а в июне самолет — разведчик ВМС Австралии был перехвачен китайским истребителем в международном воздушном пространстве в районе Южно-Китайского моря.