Тела двух россиян обнаружены в предгорьях Гималаев на севере Индии
11:30 18.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Двое граждан России обнаружены мертвыми в долине реки Парвати в районе населенного пункта Маникаран (штат Химачал-Прадеш) на севере Индии. Об этом сообщили ТАСС в полиции штата.
«Тела мужчины и женщины найдены у горячего источника», — сказал собеседник агентства, добавив, что на телах имелись раны, но они не были смертельными. «Полиция пока не видит криминальной составляющей, идет следствие», — отметили в правоохранительных органах.
В гостевом доме, где жили россияне, нашли небольшую записку. «Она написана на английском языке и содержит просьбу передать личные вещи в российское посольство и родственникам», — заявили в полиции.
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