Си Цзиньпин выступил против политизации экономических вопросов
12:00 18.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о своем несогласии с политизацией экономических и торговых вопросов. Он выступал в пятницу на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско (штат Калифорния).
«Мы должны защищать свободные и открытые инвестиции и торговлю, поддерживать и укреплять многостороннюю торговую систему, ядром которой является Всемирная торговая организация, поддерживать стабильность и бесперебойность глобальных цепочек производства и поставок, — приводит его слова агентство Синьхуа. — Необходимо противостоять политизации торгово-экономических вопросов, превращению их в оружие и смешиванию их с вопросами безопасности».
Китайский лидер призвал членов АТЭС следить за тенденциями научно-технического прогресса, более активно продвигать обмены и сотрудничество в областях науки и технологий, а также работать вместе для создания открытой, справедливой, равноправной и недискриминационной научной среды.
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