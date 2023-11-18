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Участники АТЭС настроены на проведение реформы ВТО — министерское заявление

12:30 18.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Участники Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) поддерживают проведение реформы, направленной на улучшение эффективности работы Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом говорится в совместном министерском заявлении, принятом в пятницу по итогам саммита форума АТЭС в Сан-Франциско (штат Калифорния).

«Экономический рост нашего региона продолжает опираться на основанную на правилах многостороннюю торговую систему с ВТО в ее центре. Для того чтобы обеспечить то, чтобы ее [ВТО] жизненно важная роль сохранялась, мы поддерживаем необходимую реформу для улучшения всех функций ВТО с тем, чтобы все члены могли достичь заложенные при создании ВТО цели, а также могли отвечать на существующие и появляющиеся мировые торговые вызовы», — указывается в документе.

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