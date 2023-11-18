ВС РФ отразили 4 атаки ВСУ на донецком направлении, противник потерял до 240 военных

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска группировки «Юг» отразили четыре атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении, потери противника составили до 240 военнослужащих, сообщил начальник пресс-центра группы Вадим Астафьев.

«На донецком направлении подразделения „Южной“ группировки войск при поддержке авиации и артиллерии успешно отразили четыре атаки, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка, Андреевка, Раздоловка. Убитыми и ранеными на данном направлении противник потерял до 240 военнослужащих, боевую бронированную машину „Кирпи“, автомобиль типа пикап», — сказал он на видео, опубликованном в телеграм-канале Минобороны России.

Астафьев добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 155-мм самоходная артиллерийская установка польского производства «Краб», 155-мм гаубица М777 американского производства, 152-мм самоходная артиллерийская установка 2С3 «Акация», 152-мм орудие 2А65 «Мста-Б», 122-мм гаубица Д-30, два миномета 120-го калибра. «Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 беспилотных летательных аппаратов», — заключил начальник пресс-центра группировки «Юг».