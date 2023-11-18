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Около 2,8 тыс. фур скопилось на границе Украины и Польши из-за блокировки КПП

14:00 18.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 2,8 тыс. грузовиков скопилось в трех пунктах пропуска на украинско-польской границе из-за блокировки КПП польскими перевозчиками. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

«По состоянию на утро в очередях около 2,8 тыс. грузовых транспортных средств. Видим определенное увеличение даже по сравнению с предыдущим днем. Больше всего в пункте пропуска „Краковец“ — где-то 1,2 тыс. грузовиков, у „Ягодина“ — 1,1 тыс. и напротив „Рава-Русской“ — 500», — рассказал он в эфире телемарафона.

Демченко отметил, что эти пункты пропуска фактически заблокированы: за час через них проходит лишь несколько грузовиков. В связи с этим, продолжил он, перевозчики начали выбирать другие маршруты, поэтому наблюдается скопление автомобилей уже и на других пунктах пропуска.

С 6 ноября польские перевозчики заблокировали три основных КПП на границе с Украиной. Они требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом их коллегам с Украины, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и аннулировать разрешения, выданные украинским транспортным компаниям после 24 февраля 2022 года.

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