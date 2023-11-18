Только Британия и США могут сейчас устроить новый «майдан» на Украине, считает Азаров
16:00 18.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новый «майдан» на Украине может быть в настоящее время организован лишь Великобританией и США. Такое мнение выразил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров, комментируя заявления президента Владимира Зеленского об опасениях по поводу якобы ведущейся Россией подготовки дестабилизации ситуации с целью отстранения его от власти.
«Майдан» организовать — дело достаточно непростое. Надо иметь подготовленных людей, большие финансовые ресурсы и так далее. Сделать это могут только американцы или англичане сейчас, вот в этой обстановке», — написал экс-глава правительства на своей странице в соцсети.
По его мнению, Вашингтон и Лондон приступят к реализации такого сценария, когда придут к выводу, что Зеленского надо заменить. «Если потребуется „майдан“, тогда они должны заниматься его организацией, именно американцы, опираясь на крайних националистов, еще на кого-то», — пояснил Азаров, добавив, что самым простым способом отстранить действующего президента от власти могут быть выборы, на которых за него не проголосуют.
Коснувшись утверждений о подготовке Москвой такой дестабилизации обстановки, бывший премьер напомнил, что на Украине даже не действует посольство РФ. «Не говоря уже о том, что все пророссийские элементы политики на Украине были изолированы, уничтожены или выдворены из страны. Это же абсолютно очевидный факт», — подчеркнул он.
Как ранее сообщило агентство Bloomberg, Зеленский опасается, что на Украине может готовиться новый переворот с целью смещения главы государства. Он утверждает, что речь идет о некой операции «Майдан-3», которую якобы готовит Россия.
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