Морская авиация ЧФ перехватила семь безэкипажных катеров и катер с десантом ВСУ

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Морская авиация Черноморского флота за прошедшие сутки перехватила быстроходный катер с десантом и семь безэкипажных катеров ВМС Украины, сообщили в Минобороны России.

«Морской авиацией Черноморского флота в 80 км западнее Севастополя в акватории Черного моря уничтожены быстроходный катер с десантом и семь безэкипажных катеров военно-морских сил Украины», — сказали в МО РФ.