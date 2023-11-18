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Запад будет продолжать поиск вариантов оказания давления на РФ — Песков

18:00 18.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западные страны будут продолжать поиск различных вариантов оказания давления на Россию. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопросы журналиста ВГТРК Павла Зарубина, представитель Кремля отметил, что Западные страны «способны на многое»: «Люди они циничные, не гнушаются ничем, поэтому, конечно, нам нужно сохранять максимальную собранность».

«То, что будут продолжаться поиски различных вариантов оказания давления на нашу страну — это очевидно, это факт», — сказал Песков. Кадры опубликованы в телеграм-канале ведущего.

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