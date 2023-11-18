Израиль необходимо проверить на наличие у него ядерного оружия — Эрдоган

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международное сообщество должно проверить Израиль на наличие у него ядерного оружия, «пока не поздно». Об этом сообщил президент Турции Тайип Эрдоган журналистам своего пула по возвращении из ФРГ, которую посетил с визитом в пятницу. Его высказывания приводит агентство Anadolu.

«Необходимо обязательно проверить Израиль на наличие у него ядерного оружия, пока не стало слишком поздно. Мы будем следить за этим», — заявил Эрдоган.