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Израиль необходимо проверить на наличие у него ядерного оружия — Эрдоган

18:30 18.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международное сообщество должно проверить Израиль на наличие у него ядерного оружия, «пока не поздно». Об этом сообщил президент Турции Тайип Эрдоган журналистам своего пула по возвращении из ФРГ, которую посетил с визитом в пятницу. Его высказывания приводит агентство Anadolu.

«Необходимо обязательно проверить Израиль на наличие у него ядерного оружия, пока не стало слишком поздно. Мы будем следить за этим», — заявил Эрдоган.

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