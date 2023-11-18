Шольц вновь заявил о готовности говорить с Путиным

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз заявил, что намерен продолжать диалог с президентом России Владимиром Путиным. Слова главы кабмина ФРГ приводит агентство DPA.

«Я буду говорить с ним», — сказал канцлер на встрече с гражданами в населенном пункте Нутеталь рядом с Берлином. Но, по мнению Шольца, он не видит сценария, при котором РФ пошла бы на какие-то уступки в контексте ситуации на Украине, говорится в материале. Каких-либо подробностей канцлер не привел.

Шольц неоднократно заявлял о готовности продолжать контакты с российским руководством. В последний раз — 12 ноября. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя те слова Шольца, отметил, что Путин всегда открыт к контактам, но они должны быть результативными, а не ради самого процесса.