Шольц вновь заявил о готовности говорить с Путиным
20:30 18.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз заявил, что намерен продолжать диалог с президентом России Владимиром Путиным. Слова главы кабмина ФРГ приводит агентство DPA.
«Я буду говорить с ним», — сказал канцлер на встрече с гражданами в населенном пункте Нутеталь рядом с Берлином. Но, по мнению Шольца, он не видит сценария, при котором РФ пошла бы на какие-то уступки в контексте ситуации на Украине, говорится в материале. Каких-либо подробностей канцлер не привел.
Шольц неоднократно заявлял о готовности продолжать контакты с российским руководством. В последний раз — 12 ноября. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя те слова Шольца, отметил, что Путин всегда открыт к контактам, но они должны быть результативными, а не ради самого процесса.
НОВОСТИ
- 19:30 18.11.2023
- Летчик ВСУ совершил перелет на российскую сторону — организатор
- 17:30 18.11.2023
- Морская авиация ЧФ перехватила семь безэкипажных катеров и катер с десантом ВСУ
- 15:00 18.11.2023
- Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота прибыл в индийский порт Вишакхапатнам
- 13:00 18.11.2023
- ВС РФ отразили 4 атаки ВСУ на донецком направлении, противник потерял до 240 военных
- 10:30 18.11.2023
- ПВО сбила беспилотник в Брянской области
- 08:50 18.11.2023
- Стратегический ракетный комплекс «Сармат» поставлен на опытно-боевое дежурство — источник
- 22:00 17.11.2023
- Авиация ЧФ уничтожила семь безэкипажных катеров и катер с десантом ВСУ у Крыма
- 14:32 17.11.2023
- Пункт управления ВСУ с командным составом нескольких бригад уничтожен под Донецком — Гагин
- 13:32 17.11.2023
- БПЛА атаковал американскую военную базу на севере Ирака
- 13:05 17.11.2023
- Силы ПВО уничтожили две воздушные цели в акватории Севастополя
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать