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Шольц вновь заявил о готовности говорить с Путиным

20:30 18.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз заявил, что намерен продолжать диалог с президентом России Владимиром Путиным. Слова главы кабмина ФРГ приводит агентство DPA.

«Я буду говорить с ним», — сказал канцлер на встрече с гражданами в населенном пункте Нутеталь рядом с Берлином. Но, по мнению Шольца, он не видит сценария, при котором РФ пошла бы на какие-то уступки в контексте ситуации на Украине, говорится в материале. Каких-либо подробностей канцлер не привел.

Шольц неоднократно заявлял о готовности продолжать контакты с российским руководством. В последний раз — 12 ноября. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя те слова Шольца, отметил, что Путин всегда открыт к контактам, но они должны быть результативными, а не ради самого процесса.

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