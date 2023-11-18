Словакия не поддержит санкции на топливо из РФ для АЭС — глава МИД
20:00 18.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Словакия выступит против включения ядерного топлива для АЭС в 12-й пакет антироссийских санкций Евросоюза, это является красной чертой для крупнейшей из входящих в правительственную коалицию партий «Направление — социальная демократия». Такую позицию изложил министр иностранных и европейских дел республики Юрай Бланар.
«Красной чертой для нас является то, что там (в санкционном пакете — прим. ТАСС) не должно быть ядерного топлива. Наши АЭС пока не могут осуществить переход на альтернативное [российскому] топливо. Этого там (в списке ограничительных мер — прим. ТАСС) точно не может быть», — сказал он, выступая по Словацкому телевидению.
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