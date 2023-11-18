Лидеры ЕС превратят Европу в музей под открытым небом без будущего — Орбан

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Венгрии считает, что нынешние лидеры Евросоюза рискуют вызвать закат Европы и превратить ее в музей под открытым небом, у которого нет будущего. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, выступая на съезде правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» в Будапеште.

Он отметил, что в то время как весь мир обновился, Брюссель предлагает Европе устаревшую модель развития, которая «ведет к хаосу». «Все меньшее число людей работает, все большее число людей хочет жить без работы. Общественный порядок исчезает, последствия миграции не поддаются контролю, а инвесторы переводят свои деньги из Европы в Америку и Азию», — сказал Орбан, выступление которого транслировал телеканал М1. «Мы не хотим, чтобы Европа и в частности Венгрия стали музеем под открытым небом, у которого есть только прошлое и нет будущего», — подчеркнул он.

По мнению главы правительства, европейцы должны сказать «нет» брюссельской модели, поскольку она ведет к гибели. «И эта гибель не будет ни драматической, ни героической. Европа просто развалится на части», — предупредил он.

Орбан подчеркнул, что Венгрия заинтересована в том, чтобы Европа осталась единой, а Евросоюз сохранился как объединение стран континента. «Однако это будет возможно только в том случае, если в Брюсселе произойдут радикальные перемены», — заявил он, подтвердив таким образом, что Будапешт выступает за смену руководства ЕС и рассчитывает в этом смысле на итоги выборов в Европарламент, запланированных на июнь 2024 года.