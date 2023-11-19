Новая французская МБР успешно прошла испытания

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция провела успешные испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты М51.3. Об этом сообщило министерство вооруженных сил страны.

«Министр вооруженных сил Себастьен Лекорню сообщает об успешном испытательном пуске межконтинентальной баллистической ракеты М51.3, который был проведен без ядерного заряда», — отмечается в коммюнике.

По данным министерства, учебная боевая часть ракеты приземлилась в северной части Атлантики «в сотнях километрах от берега». Испытания были проведены в строгом соответствии с международным правом, подчеркивается в коммюнике.