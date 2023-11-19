Китай в 2024 году планирует четыре запуска кораблей к своей орбитальной станции

09:17 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай в 2024 году осуществит четыре запуска грузовых и пилотируемых кораблей к своей орбитальной станции. Об этом сообщило Управление программы пилотируемых космических полетов КНР, опубликовав эмблемы миссий на указанный период.

Как уточняется на странице ведомства в социальной сети WeChat, в следующем году будут запущены «Шэньчжоу-18» и «Шэньчжоу-19» с тайконавтами на борту, а также грузовики «Тяньчжоу-7» и «Тяньчжоу-8». Ориентировочные даты этих миссий не названы.

В то же время, по сведениям Центрального телевидения Китая, «Тяньчжоу-7» планируется отправить на орбиту в начале следующего года с космодрома Вэньчан (южная провинция Хайнань).