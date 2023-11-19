0
0
87
НОВОСТИ

Китай в 2024 году планирует четыре запуска кораблей к своей орбитальной станции

09:17 19.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай в 2024 году осуществит четыре запуска грузовых и пилотируемых кораблей к своей орбитальной станции. Об этом сообщило Управление программы пилотируемых космических полетов КНР, опубликовав эмблемы миссий на указанный период.

Как уточняется на странице ведомства в социальной сети WeChat, в следующем году будут запущены «Шэньчжоу-18» и «Шэньчжоу-19» с тайконавтами на борту, а также грузовики «Тяньчжоу-7» и «Тяньчжоу-8». Ориентировочные даты этих миссий не названы.

В то же время, по сведениям Центрального телевидения Китая, «Тяньчжоу-7» планируется отправить на орбиту в начале следующего года с космодрома Вэньчан (южная провинция Хайнань).

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:51 19.11.2023
Собянин: Предварительно разрушений и пострадавших после уничтожения БПЛА в городском округе Богородский нет
0
3
09:21 19.11.2023
ЦАХАЛ привел данные по числу погибших бойцов с начала наземной операции в Газе
0
88
09:15 19.11.2023
Ночью над Подмосковьем сбит украинский БПЛА
0
117
09:00 19.11.2023
Новая французская МБР успешно прошла испытания
0
147
21:00 18.11.2023
Лидеры ЕС превратят Европу в музей под открытым небом без будущего — Орбан
0
917
20:30 18.11.2023
Шольц вновь заявил о готовности говорить с Путиным
0
968
20:00 18.11.2023
Словакия не поддержит санкции на топливо из РФ для АЭС — глава МИД
0
832
19:30 18.11.2023
Летчик ВСУ совершил перелет на российскую сторону — организатор
0
1105
19:00 18.11.2023
Путин обладает информацией, чтобы говорить о продолжении диверсий Запада против РФ
0
986
18:30 18.11.2023
Израиль необходимо проверить на наличие у него ядерного оружия — Эрдоган
0
914

Возврат к списку