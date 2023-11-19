Китай в 2024 году планирует четыре запуска кораблей к своей орбитальной станции
09:17 19.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как уточняется на странице ведомства в социальной сети WeChat, в следующем году будут запущены «Шэньчжоу-18» и «Шэньчжоу-19» с тайконавтами на борту, а также грузовики «Тяньчжоу-7» и «Тяньчжоу-8». Ориентировочные даты этих миссий не названы.
В то же время, по сведениям Центрального телевидения Китая, «Тяньчжоу-7» планируется отправить на орбиту в начале следующего года с космодрома Вэньчан (южная провинция Хайнань).
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