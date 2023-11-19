Собянин: Предварительно разрушений и пострадавших после уничтожения БПЛА в городском округе Богородский нет
09:51 19.11.2023
В Богородском городском округе силы противовоздушной обороны пресекли попытку атаки беспилотника на Москву. По словам мэра, на месте происшествия действуют представители экстренных служб. «Разрушений и пострадавших в результате падения обломков предварительно нет», – сообщил в своем Telegram-канале глава города.
Это уже не первая попытка атаковать Москву с помощью беспилотников. Особенно много их было летом. Например, 24 июля стало известно о двух подавленных и потерпевших крушение аппаратах, удар пришелся по двум нежилым зданиям на Комсомольском проспекте и проспекте Лихачева. По данным Минобороны РФ, дроны были подавлены системами радиоэлектронной борьбы. Ночью 30 июля и 1 августа в результате еще двух попыток атаки беспилотников были повреждены фасады офисной многоэтажки в районе «Москва-Сити».
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