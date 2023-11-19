Правящую в ФРГ коалицию сейчас поддерживает лишь около трети населения - опрос

10:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лишь около трети граждан ФРГ — 35% — готовы голосовать за партии, которые входят в правящую коалицию — Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), «зеленых» и Свободную демократическую партию (СвДП). Это следует из результатов опроса общественного мнения, проведенного институтом Insa для газеты Bild am Sonntag.

За СДПГ готовы голосовать 16% (минус 1 п. п. по сравнению с прошлой неделей), за «зеленых» — 13% (минус 1 п. п.), за СвДП — 6% (плюс 1 п. п.). Таким образом, их общий рейтинг популярности на 17 п. п. меньше, чем был по итогам последних выборов в Бундестаг в 2021 году.

Самой популярной политической силой в ФРГ остается оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с уровнем поддержки в 30%. На втором месте правая «Альтернатива для Германии» с 21%.