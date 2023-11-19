Оргкомитет AI Journey пригласил Маска, Альтмана и Брокмана рассказать об ИИ

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Организационный комитет международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey) пригласил предпринимателя Илона Маска, бывшего генерального директора OpenAI Сэма Альтмана и сооснователя OpenAI Грега Брокмана принять участие в мероприятии в качестве спикеров. Гости могут поделиться своими взглядами на будущее искусственного интеллекта (ИИ) и инсайтами про новую нейросеть Grok, а также рассказать о создании ChatGPT, нейросети, которая стала сенсацией в мире технологий.

Международная конференция «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey) пройдет в Москве с 22 по 24 ноября. Она будет посвящена передовым разработкам в области ИИ, их роли в новых научных открытиях, развитии бизнеса и общества, а также в популяризации среди молодежи.

Перед гостями и зрителями конференции выступят авторитетные международные спикеры из Индии, Китая, Бразилии, Малайзии, Индонезии, ЮАР и других стран.

22 ноября в научном треке участники конференции расскажут о мировых трендах в области технологий ИИ, о больших языковых моделях, применении ИИ в нейронных сетях и генеративных моделях. Во время молодежного трека состоится открытый диалог с юными участницами конференции, которые уже добились успехов и продолжают свой яркий путь в сфере ИИ. Также пройдут лекции экспертов в области передовых технологий, воркшопы и мастер-классы.

23 ноября эксперты обсудят применение технологий ИИ в бизнесе (AI Journey Business). В фокусе внимания дискуссий будет развитие искусственного интеллекта в транспорте, промышленности, медицине, творчестве, финансах, девелопменте, аграрной отрасли и т.д. Будут обсуждаться рекомендательные системы, роботизация и другие области знаний.

24 ноября – заключительный день конференции, ключевой темой которого станет роль ИИ в создании инновационных решений на благо общества и устойчивого развития. В рамках ESG-трека будут рассмотрены вопросы применения ИИ для энергоперехода и решения климатических вопросов, сохранения биоразнообразия, развития образования и социальной сферы.