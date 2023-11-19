Из-за блокировки судом 60 млрд евро, кабмину ФРГ придется где-то искать деньги на модернизацию экономики
12:00 19.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В будущем будут отсутствовать государственные средства, предназначенные для обновления экономики и инфраструктуры, — сказал он. — Теперь нам нужно проводить более эффективную политику с меньшими затратами».Ранее Конституционный суд ФРГ признал неправомерным решение кабинета министров перераспределить десятки миллиардов евро из одного фонда в другой.
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