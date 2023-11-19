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Из-за блокировки судом 60 млрд евро, кабмину ФРГ придется где-то искать деньги на модернизацию экономики

12:00 19.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германия не избежит краткосрочных последствий из-за запрета суда тратить 60 млрд евро из бюджета, в частности правительству предстоит из других средств финансировать модернизацию экономики. Об этом заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер в интервью, которое опубликовано в газете Bild am Sonntag.

«В будущем будут отсутствовать государственные средства, предназначенные для обновления экономики и инфраструктуры, — сказал он. — Теперь нам нужно проводить более эффективную политику с меньшими затратами».

Ранее Конституционный суд ФРГ признал неправомерным решение кабинета министров перераспределить десятки миллиардов евро из одного фонда в другой.

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