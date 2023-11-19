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Финские военные пришли на помощь пограничникам на КПП «Вартиус» на границе с РФ

12:30 19.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Финляндии прибыли на КПП «Вартиус» на границе с РФ для оказания помощи пограничникам, возводящим там временный барьер. Об этом в интервью телеканалу Yle сообщил начальник КПП Йоуко Киннунен.

«Возле пограничных заграждений строятся защитные сооружения — временный барьер на границе. Эта мера обеспечивает работу пограничной станции, — пояснил он. — Вооруженные силы прибыли на помощь пограничникам».

Самый южный пограничный переход на границе с РФ, который остается открытым, — это КПП «Вартиус». Он был закрыт в субботу в 18:00 и вновь открыт в воскресенье в 08:00 (19:00 и 09:00 мск соответственно).

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