Финские военные пришли на помощь пограничникам на КПП «Вартиус» на границе с РФ
12:30 19.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Возле пограничных заграждений строятся защитные сооружения — временный барьер на границе. Эта мера обеспечивает работу пограничной станции, — пояснил он. — Вооруженные силы прибыли на помощь пограничникам».
Самый южный пограничный переход на границе с РФ, который остается открытым, — это КПП «Вартиус». Он был закрыт в субботу в 18:00 и вновь открыт в воскресенье в 08:00 (19:00 и 09:00 мск соответственно).
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