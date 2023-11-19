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Судно в Красном море было взято на абордаж

17:27 19.11.2023 Источник: Интерфакс, ТАСС

Йеменские повстанцы-хуситы, по имеющимся данным, взяли на абордаж израильское судно Galaxy Leader в Красном море, сообщает в воскресенье "Аль-Арабийя".На борту находятся 22 человека.

В свою очередь издание "Гаарец" отмечает, что Израиль проверяет эту информацию. При этом на борту нет граждан Израиля.

Захваченное хуситами в Аденском заливе грузовое судно Galaxy Leader не является израильским, в экипаже нет израильтян. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Захват грузового судна хуситами вблизи Йемена на юге Красного моря является очень серьезным событием глобального уровня. Это корабль, который покинул Турцию и направлялся в Индию, с международным гражданским экипажем без израильтян. Это не израильское судно», — говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛа.

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