Судно в Красном море было взято на абордаж

17:27 Источник: Интерфакс, ТАСС

Йеменские повстанцы-хуситы, по имеющимся данным, взяли на абордаж израильское судно Galaxy Leader в Красном море, сообщает в воскресенье "Аль-Арабийя".На борту находятся 22 человека.

В свою очередь издание "Гаарец" отмечает, что Израиль проверяет эту информацию. При этом на борту нет граждан Израиля.



Захваченное хуситами в Аденском заливе грузовое судно Galaxy Leader не является израильским, в экипаже нет израильтян. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Захват грузового судна хуситами вблизи Йемена на юге Красного моря является очень серьезным событием глобального уровня. Это корабль, который покинул Турцию и направлялся в Индию, с международным гражданским экипажем без израильтян. Это не израильское судно», — говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛа.