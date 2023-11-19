Шляпа Наполеона ушла с молотка почти за два млн. евро
18:53 19.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«После долгих торгов шляпа императора Наполеона I нашла своего покупателя за 1 932 000 евро», — сообщили организаторы.
Они также уточнили, что это рекордная сумма для лота из коллекции, связанной с Наполеоном Бонапартом. Оценочная стоимость бикорна перед торгами варьировалась от 600 до 800 тыс. евро. Самым дорогим же предметом, принадлежавшим Наполеону, до сегодняшнего дня считалась другая шляпа императора, купленная на торгах этого же аукционного дома в 2014 году южнокорейским бизнесменом за 1,8 млн евро.
НОВОСТИ
- 17:27 19.11.2023
- Судно в Красном море было взято на абордаж
- 15:15 19.11.2023
- В американском Мемфисе преступник застрелил трех женщин и девочку
- 13:28 19.11.2023
- В Красноярском крае под отключение электричества из-за урагана попало до 35 тыс. человек - МЧС
- 12:30 19.11.2023
- Финские военные пришли на помощь пограничникам на КПП «Вартиус» на границе с РФ
- 12:00 19.11.2023
- Из-за блокировки судом 60 млрд евро, кабмину ФРГ придется где-то искать деньги на модернизацию экономики
- 11:18 19.11.2023
- Наемники, воюющие на стороне ВСУ, расторгают контракты, побывав на поле боя - CNN
- 10:58 19.11.2023
- Оргкомитет AI Journey пригласил Маска, Альтмана и Брокмана рассказать об ИИ
- 10:50 19.11.2023
- Правящую в ФРГ коалицию сейчас поддерживает лишь около трети населения - опрос
- 09:51 19.11.2023
- Собянин: Предварительно разрушений и пострадавших после уничтожения БПЛА в городском округе Богородский нет
- 09:21 19.11.2023
- ЦАХАЛ привел данные по числу погибших бойцов с начала наземной операции в Газе
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать