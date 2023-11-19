Шляпа Наполеона ушла с молотка почти за два млн. евро

18:53 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шляпа-двууголка (бикорн), которую носил первый император Франции Наполеон I Бонапарт (1769–1821 гг.), была продана на аукционе во французском Фонтенбло почти за 2 млн евро. Об этом сообщил аукционный дом Osenat («Осена»), организовавший торги.

«После долгих торгов шляпа императора Наполеона I нашла своего покупателя за 1 932 000 евро», — сообщили организаторы.

Они также уточнили, что это рекордная сумма для лота из коллекции, связанной с Наполеоном Бонапартом. Оценочная стоимость бикорна перед торгами варьировалась от 600 до 800 тыс. евро. Самым дорогим же предметом, принадлежавшим Наполеону, до сегодняшнего дня считалась другая шляпа императора, купленная на торгах этого же аукционного дома в 2014 году южнокорейским бизнесменом за 1,8 млн евро.