Кризису в сфере безопасности способствует продажа американского вооружения - ЦТАК

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Продажа американского вооружения в Южную Корею и Японию будет иметь последствия в виде роста напряженности и кризиса в сфере безопасности. Об этом заявил сотрудник Министерства обороны КНДР высокого ранга, подчеркнув, что в ответ его страна укрепит свои средства сдерживания.



«Мы предупреждаем, что чем больше будет прибыль от неосмотрительных сделок по продаже оружия, тем больше может быть цена [в виде] кризиса безопасности. КНДР активизирует создание сил сдерживания войны для контроля над региональной ситуацией и укрепления стратегической безопасности государства, реагируя на дестабилизацию обстановки на Корейском полуострове, которую вызывают США и их сателлиты своим военным сговором и сделками с оружием», — приводит слова чиновника Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).



Он отметил, что США решили поставить Японии 400 крылатых ракет Tomahawk и сопутствующее оборудование. Вашингтон также намеревается продать Сеулу истребители F-35, зенитные ракеты SM-6 и ракеты AIM-9X Sidewinder класса «воздух — воздух», заключив с ним соглашение о приоритетности поставок ресурсов, связанных с военной сферой.



Чиновник добавил, что продажа оружия — это «экспорт войны и конфронтации, преступное деяние», которое повышает военную напряженность в Северо-Восточной Азии и на Корейском полуострове и вызывает гонку вооружений. По его словам, перевооружение Южной Кореи и Японии говорит о том, что США и их сателлиты представляют угрозу для мира и стабильности на полуострове.







