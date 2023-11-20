0
0
157
НОВОСТИ

Кризису в сфере безопасности способствует продажа американского вооружения - ЦТАК

09:05 20.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Продажа американского вооружения в Южную Корею и Японию будет иметь последствия в виде роста напряженности и кризиса в сфере безопасности. Об этом заявил сотрудник Министерства обороны КНДР высокого ранга, подчеркнув, что в ответ его страна укрепит свои средства сдерживания.

«Мы предупреждаем, что чем больше будет прибыль от неосмотрительных сделок по продаже оружия, тем больше может быть цена [в виде] кризиса безопасности. КНДР активизирует создание сил сдерживания войны для контроля над региональной ситуацией и укрепления стратегической безопасности государства, реагируя на дестабилизацию обстановки на Корейском полуострове, которую вызывают США и их сателлиты своим военным сговором и сделками с оружием», — приводит слова чиновника Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Он отметил, что США решили поставить Японии 400 крылатых ракет Tomahawk и сопутствующее оборудование. Вашингтон также намеревается продать Сеулу истребители F-35, зенитные ракеты SM-6 и ракеты AIM-9X Sidewinder класса «воздух — воздух», заключив с ним соглашение о приоритетности поставок ресурсов, связанных с военной сферой.

Чиновник добавил, что продажа оружия — это «экспорт войны и конфронтации, преступное деяние», которое повышает военную напряженность в Северо-Восточной Азии и на Корейском полуострове и вызывает гонку вооружений. По его словам, перевооружение Южной Кореи и Японии говорит о том, что США и их сателлиты представляют угрозу для мира и стабильности на полуострове.



Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:15 20.11.2023
«Роснефть» и Алтайский край будут вместе развивать автотуризм
0
4
10:10 20.11.2023
На открытии торгов Мосбиржи курс доллара вырос до 90,01 руб., евро — до 97,94 руб.
0
29
10:00 20.11.2023
Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев умер на 80-м году жизни
0
52
09:25 20.11.2023
На выборах в 4 из 6 городов кандидаты от правящей в Молдавии проиграли
0
137
09:15 20.11.2023
В Атлантическом океане едва не утонула британская атомная подлодка - СМИ
0
159
08:35 20.11.2023
Летевший к Москве БПЛА уничтожен в районе Электростали — Собянин
0
195
18:53 19.11.2023
Шляпа Наполеона ушла с молотка почти за два млн. евро
0
729
17:27 19.11.2023
Судно в Красном море было взято на абордаж
0
930
15:15 19.11.2023
В американском Мемфисе преступник застрелил трех женщин и девочку
0
904
13:28 19.11.2023
В Красноярском крае под отключение электричества из-за урагана попало до 35 тыс. человек - МЧС
0
910

Возврат к списку