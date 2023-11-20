За все время президентства рейтинг Байдена упал до рекордно низкого уровня - опрос
11:00 20.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Согласно подсчетам, 57% респондентов не одобряют работу Байдена на посту американского лидера, что является рекордно высоким показателем с начала его президентства. Лишь 34% опрошенных поддерживают меры, принятые главой государства в связи с обострением обстановки на Ближнем Востоке. При этом среди его однопартийцев-демократов лишь 51% одобряет его политику в данном вопросе, которая заключается в оказании помощи Израилю. Около 70% демократов в возрастной группе от 18 до 34 лет не поддерживают действия Байдена в условиях ближневосточного конфликта. Согласно результатам опроса, политик, который будет добиваться переизбрания на высший государственный пост в ноябре следующего года, отстает по популярности от своего предшественника Дональда Трампа, являющегося фаворитом гонки за выдвижение кандидатом в президенты США от республиканцев.
«Уровень президентства Джо Байдена находится на необычайно низкой отметке, и во многом это связано с тем, как американцы, особенно в коалиции Байдена, оценивают его внешнеполитические действия», — приводит NBC мнение поддерживающего Демократическую партию социолога Джеффа Хорвитта. По его словам, сложившаяся ситуация «ошеломляет ввиду того, какое влияние оказывает на Байдена» данный конфликт. При этом эксперт предупредил, что рейтинг главы государства, скорее всего, поднимется.
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